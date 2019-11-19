Vestel'in AR-GE Merkezine ödül

Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7'inci Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve AR-GE Merkezleri Ödülleri'nde birinci oldu. İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde şirket, 250 ve üzerinde AR-GE personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında birincilik ödülüne layık görüldü.



Vestel Elektronik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen AR-GE Merkezleri Ödülleri'nden birincilik ödülüyle döndü. AR-GE merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede öne çıkan şirket, elektronik sektöründe 250 ve üzerinde AR-GE personeli istihdam eden AR-GE merkezlerinin değerlendirildiği kategoride birinciliğe layık görüldü. 19 Kasım'da düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel birincilik ödülünü aldı.



Şirket olarak Türkiye ve dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve servisler sunmak için 8 AR-GE merkezinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarının altını çizen Sarpel, "Böylesine kıymetli bir ödül organizasyonundan birincilikle dönmenin gururunu yaşıyoruz. Uluslararası rekabet ortamında varlığımızı sürdürmenin temelinde inovasyon ve AR-GE çalışmalarımız yer alıyor. Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan, AR-GE ve ürün geliştirme stratejisi ile çalışan bin 600 kişilik bir AR-GE ekibimiz var. Vestel olarak teknolojiyi takip eden değil, ona yön veren şirketlerdeniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da açıkladığı gibi AR-GE harcamalarına özel sektör öncülük ediyor. Biz de şirket olarak her yıl gelirlerimizin yüzde 2'sini AR-GE'ye ayırıyoruz. Biliyoruz ki AR-GE yapmayan, yeni ürün yeni teknoloji geliştirmeyen şirketler rekabetle başa çıkamaz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA