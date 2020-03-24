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Vestel Smart TV'lerle sınıftaymış gibi eğitim

Vestel, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişimi kolaylaştırmak için Smart TV ekranlarını platforma uygun olarak güncelleyerek, öğrenci ve öğretmenlerin sisteme erişimini kolaylaştırdı.

24.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:22
Vestel Smart TV'lerle sınıftaymış gibi eğitim
Vestel , Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) erişimi kolaylaştırmak için Smart TV ekranlarını platforma uygun olarak güncelleyerek, öğrenci ve öğretmenlerin sisteme erişimini kolaylaştırdı.
Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel, Smart TV'leri ile öğrenci ve öğretmenlere uzaktan eğitim kolaylığı sağlıyor. Vestel AR-GE mühendisleri, EBA'ya erişimi kolaylaştırmak için Smart TV ekranlarını platforma uygun olarak dersler başlamadan önce güncelledi. Bu sayede öğretmen ve öğrenciler, eğitim bilişim platformu EBA'ya Vestel Smart TV ekranlarından kolaylıkla ulaşabiliyor, ayrıca TRT uygulamasından MEB tarafından yayınlanan çevrimiçi dersleri de takip edebiliyorlar. Vestel Smart TV kullanıcıları Vestel Müşteri Hizmetleri'ni arayarak EBA kurulum desteği de alabiliyorlar.
Açıklamaya göre ayrıca,satışta olan tüm Vestel Smart TV'ler üzerinden EBA ekranlarına erişim mümkün. Vestel.com.tr üzerinden de EBA'ya erişim sağlanabilen geçmiş ve güncel tüm model bilgilerine ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Eğitim Bilişim Ağı, Vestel, TV, Güncel

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