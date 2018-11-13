13 Kasım 2018, 20:04
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Vestel Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 3 - Halbank: 0

Vestel Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 3 - Halbank: 0

Vestel Sultanlar Ligi 4. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Halkbank karşılaştı.

Vestel Sultanlar Ligi 4. haftasında Çanakkale Belediyespor ile Halkbank karşılaştı. Mücadele Çanakkale Belediyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Ramazan Çevik, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Işık Öz, Ece Hocaoğlu, Gökçe Aksoylu, Bihter Dumanoğlu, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Yıldırım, Melis Durul

Halkbank: Ceyda Durukan, Derya Çayırgan, Eylül Akarçeşme, Fulden Ural, Aslıhan Kılıç, Rosanna Giel Ramos, Tutku B. Yüzgenç, Sara Sakradzija, Ada Germen, Gülece Güder, Hande Naz Şimşek, Duygu Nur Doğan

Setler: 25-21, 25-21, 27-25

Süre: 99 dakika (31-29-39) - ÇANAKKALE Vestel,Çanakkale Belediyespor
13 Kasım 2018 Salı 20:04



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