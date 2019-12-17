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Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle "Dünya Lideri" oldu

Dünya genelinde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e "Dünya Lideri Nişanı" verdi.

17.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:03Vestel, sürdürülebilir KSS projesiyle
Dünya genelinde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle 'e "Dünya Lideri Nişanı" verdi.
Vestel'den yapılan açıklamaya göre, yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanlara, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarlayan Vestel, temmuz ayında 'de düzenlenen "International CSR Excellence Awards 2019"da "En İyi Uygulama Ödülü" almıştı.
The Green Organisation, ödül alan tüm şirketler arasında bağımsız jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda Vestel'e "Dünya Lideri (CSR World Leader) Nişanı" verdi.
Birleşik Krallık parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Memed Umut Özkaban, Zorlu Holding'in "Akıllı Hayat 2030" vizyonu çerçevesinde her canlının geleceği için teknoloji geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Vestel Beyaz Eşya olarak öncelikli amacımız, doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek kalkınmayı sürdürülebilir kılmak. Bu amaç ve Vestel teknolojisini birleştirerek daha birçok projeye imza atacağız." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Vestel, Güncel

Kaynak: AA

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