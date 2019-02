Vestel ve Google'dan İş Birliği

Kaynak: İHA

Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'ne 6'ncı kez katılan Vestel, Android Pie işletim sistemi ile çalışan Android TV'yi üreteceğini duyurdu. Vestel, Android TV ürün gamını 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye'den başlamak üzere Avrupa'da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vestel fuarda ayrıca, Venus'ün yeni modeli V7'yi tanıttı ve Venus Z30'un satışa çıktığını duyurdu.Vestel, 25-28 Şubat 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress - MWC) 6'ıncı kez yerini aldı. Venus'ün 'yeni modeli V7'yi ilk kez tanıtan ve üst segment model Venus Z30'un satışa çıktığını duyuran Vestel, Google ile yaptığı iş birliği ile de Android Pie işletim sistemi TV'lerin Vestel City'de üretileceğini duyurdu. Vestel Android TV ile tüketiciler gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilmenin yanı sıra aynı ekran üzerinden sesli komutla ortam ışıklarını kontrol edebilecek. Tüketiciler binlerce uygulamaya erişebilecek ve TV'lerini Google asistan sayesinde sesli komut ile çalıştırabilecek.Fuarda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda altıncı kez yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan global bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Son birkaç yıldır çeşitli platformlarda Vestel'in sadece bir TV üreticisi veya bir beyaz eşya perakendecisi değil, global bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyoruz. Stratejimizin odağında küresel büyüme var. Trendleri takip ediyor, ürünlerimizi ona göre şekillendiriyor, yeni teknolojilerle yeni trendler oluşturuyoruz. Mobil Dünya Kongresi'nin bu yılki teması 'akıllı bağlantı.' Biz de tam bu temaya paralel akıllı ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu yıl hem Venus Z30'un satışa çıktığını müjdeliyor hem de segmentinde fark oluşturacak V7'yi ilk defa görücüye çıkarıyoruz" dedi.Erdoğan, "Bu yıl size bir müjdemiz daha var. Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz. Android TV tüketiciye istediği içerik ve uygulamaları anında sunarak kusursuz bir deneyimi garanti ediyor. Android TV, hızlı ve kolay bir şekilde pazardaki değişikliklere tepki verebilen, geleceğe uyumlu ve güvenli bir platform. Vestel Android TV, tüketicilere en uygun içerik önerilerini sunarak istedikleri şekilde akıllı televizyon deneyimini yaşatacak. Satışa sunulacak Vestel üretimi Android Pie işletim sistemli TV'ler Avrupa'daki tüketici deneyimini artıracak ve TV'leri akıllı evlerin merkezi konumuna getirme hedefimize de katkı sağlayacak" dedi.'V' serisinin en yenisi Venus V7 görücüye çıktıBarselona'da ilk defa görücüye çıkan Venus V7'nin 6.2 inç 19: 9 damla çentikli ekranı bulunuyor. Venus'ün orta segmentteki yeni telefonunda çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası, yapay zekalı arka kamerasında portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, günbatımı, doğa, fon ışığı, kumsal, çiçek çekim modları ile dikkat çekiyor. Ayrıca V7'de yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.Venus Z30 Google Asistan ve sağlık kitiyle birlikte geliyorYapılan bilgilendirmede; camı metalle bir araya getiren Vestel Z30, dokunmatik ekran üzerinde yer alan kavisli 2.5D cam ve her iki tarafta metal gövdeyi çevreleyen arka kısımdaki kavisli 3D cam, kenardan kenara bakıldığında 6.18 inç çentikli, Full HD Plus Incell IPS ekrana sahip. 2.5 GHz sekiz çekirdekli işlemcisi ve 4 GB RAM belleği bulunan Z30'un arka ikili kamerasında faz algılamalı otomatik odaklama ve autofocus işlevi yer alıyor. 16 MP'lik ön kamera, selfie'lerin her zaman harika gözükmesini sağlıyor. Hem ön hem arka kamerada portre modu, yüz güzelleştirme modu ve gece modu özellikleri ile en güzel anlarınızı fotoğraflamayı sağlıyor. Z30, Google Asistan desteği ile sorulara cevap veriyor, günlük iş akışını planlıyor, sevdiğiniz şarkılarla gününüzü hoş geçirmenizi sağlıyor. Şubat ayı itibariyle raflarda yerini alan Venus Z30, V-Fit ve akıllı tartıdan oluşan sağlıklı yaşam paketi hediyesiyle birlikte satılıyor. V-Fit mobil uygulamasına Bluetooth ile bağlanan akıllı tartı, V-Fit'ten gelen verilerin günlük, haftalık, aylık takibini ve Yağ-Kas-Su-Kemik-BMI-BMR analizi yapıyor. Akıllı tartıya 10 farklı kullanıcı tanımlanabiliyor. - İSTANBUL