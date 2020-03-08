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Vestel Venus Eczacıbaşı VitrA - Yeşilyurt: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.

08.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:07
Vestel Venus Eczacıbaşı VitrA - Yeşilyurt: 3-1
Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Yeşilyurt 'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: Yasemin, Gamze, Natalia, Ergül, Boskovic, Newcombe, Simge (L), Melis, Merve, Lloyd.

Yeşilyurt: Tuğba, Gözde, Buket, Derya C., Koolhaas, Alexia, Ayça (L), Derya G., Şule.

Setler: 3-1 (25-15, 24-26, 25-21, 25-17)

Süre: 106 dakika (26, 30, 26, 24) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Yeşilyurt, Vestel, Spor
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