Vestel Venüs Sultalar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venüs
Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde VakıfBank, Eczacıbaşı
VitrA'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Mehmet Topal
xx
VakıfBank: Robinson xx, Kübra xx, Cansu xx, Zhu, Zehra xx, Sloetjes xx, Gizem xx (L), Ayça xx, Buket xx
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Eczacıbaşı VitrA: Kim xx, Gibbemeyer x, Gamze x, Meliha xx, Büşra x, Boskovic xx, Simge
xx(L), Larson xx, Ezgi x, Gözde x
Başantrenör: Marco Aurelio
Motta
Setler: 3-0 (25-21, 25-13, 25-19)
Süre: 70 dakika (26, 20, 24) - İSTANBUL
Mehmet Topal, Vestel Venüs, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
Kaynak: İHA