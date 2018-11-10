10 Kasım 2018, 16:46
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları’nı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Emiroğlu xx, Turgut Uzunçakmak xx

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez xxx, Erce xxx, Gonzales xxx, Ecem xxx, Nikolaeva xxx, Aybüke xxx, Ezgi xxx, Seda xxx, Ceyda xxx, Gözde xxx, Darya xxx, Sedef xxx, Duygu xxx, Brayelin xxx

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Karayolları: Marina xx, Elif x, Gülçin x, Yuila x, Saliha x, Betül x, Yasemin x, Mariana x, Aycin x, Kübra x, Tuğçe x, Seda x, Yasemin x, Fatmanur x

Başantrenör: Hüseyin Doğanyüz

Setler: 25-15, 25-21, 25-13

Süre: 91 (27, 32, 22 ) - AYDIN Mimar Sinan,Vestel Venüs,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:46



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