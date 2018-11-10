Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Karayolları: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Emiroğlu xx, Turgut Uzunçakmak xx
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez xxx, Erce xxx, Gonzales xxx, Ecem xxx, Nikolaeva xxx, Aybüke xxx, Ezgi xxx, Seda xxx, Ceyda xxx, Gözde xxx, Darya xxx, Sedef xxx, Duygu xxx, Brayelin xxx
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Karayolları: Marina xx, Elif x, Gülçin x, Yuila x, Saliha x, Betül x, Yasemin x, Mariana x, Aycin x, Kübra x, Tuğçe x, Seda x, Yasemin x, Fatmanur x
Başantrenör: Hüseyin Doğanyüz
Setler: 25-15, 25-21, 25-13
Süre: 91 (27, 32, 22 ) - AYDIN
Mimar Sinan,Vestel Venüs,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:46