17 Kasım 2018, 16:52
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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

0 mağlup oldu.

0 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Vakıfbank: Gizem, Cansu, Thıng Zhu, Kubra, Kelsey, Melis, Ayça, Lonneke, Buket, Derya, Ebrar, Milena, Tuğba, Zehra

Başantrenör: Guidetti Giovanni

Setler: 13-25, 18-25, 21-25

Süre: 81' (23,29,29) - AYDIN Mimar Sinan,Vakıflar Bankası,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:52



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