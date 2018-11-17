Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Vakıfbank: 3

0 mağlup oldu.
Salon: Aydın
Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan
Aydın Büyükşehir Belediyespor
: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın
Başantrenör: Mustafa Umut
Uysal Vakıfbank
: Gizem, Cansu, Thıng Zhu, Kubra, Kelsey, Melis, Ayça, Lonneke, Buket, Derya, Ebrar, Milena, Tuğba, Zehra
Başantrenör: Guidetti Giovanni
Setler: 13-25, 18-25, 21-25
Süre: 81' (23,29,29) - AYDIN
Mimar Sinan,Vakıflar Bankası,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:52