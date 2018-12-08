08 Aralık 2018, 17:37
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Nilüfer Belediyespor: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor’a 2-3 mağlup oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a 2-3 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelın

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Nilüfer Belediyespor: Elif, Aylin, Seda, Elizabeth, Özgenur, Selin, Buse, Aleksandra, Seda, Lazıc Alexandra, Hande, Aslı, Resmiye

Başantrenör: Alper Hamurcu

Setler: 25-19, 20-25, 25-15, 15-25, 07-15

Süre: 126 (30, 27, 25, 27, 17) - AYDIN Mimar Sinan,Vestel Venüs,Büyükşehir Belediyespor,Aydın
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:37



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