09 Mart 2019, 15:29
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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Cihat Küçükboyacı - Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz, Meliha, Tijana, Simge, Lauren, Gamze, Büşra, Jordan, Ezgi, Gözde, Merve, Dilara, Kim Yeon

Başantrenör: Aurelio Marco Motta

Setler: 16-25, 16-25, 13-25

Süre: 74 dakika (24, 25, 25) - AYDIN Spor
Kaynak: İHA


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