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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

15.10.2019 20:59Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0
Vestel Venüs Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Simay, Buse, Tuğçe, Elçin, Deniz, Bahar, Dilara, Selime, Merve, Çetin Buse

Antrenör: Ali Kamberoğlu

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Celeste, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Ezgi, Bihter, Meryem, Sobolska, Duygu, Hande

Antrenör: Alper Hamurcu

Setler: 25-16, 25-17, 25-15

Süre: 74 (25, 23, 26) - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü, voleybol, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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