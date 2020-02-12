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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti.

12.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:59Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Beşiktaş: 0
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı 'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Pınar Elma, Rıza Yelpaze

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande

Antrenör: Alper Hamurcu

Beşiktaş: Doğa, Deniz, Zuhal, Tuğçe, Göknur, Gökçe, Ece, Verda, Zeynep, Sevval, Bengisu, Tuana

Antrenör: Mehmet Kamil Söz

Setler: (30-28),(25-18), (25-15)

Süre: 84 dakika (32, 28, 24) - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Vestel Venüs, Beşiktaş, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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