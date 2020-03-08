Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 21. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı (THY) 3-0 mağlup etti.
08.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:48
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 21. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Türk Hava Yolları'nı (THY) 3-0 mağlup etti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor - THY müsabakasında öncesinde her iki takımın kaptanına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından çiçek takdim edildi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay - Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande
Başantrenör: Alper Hamurcu
THY: Berin, Aneta, Şeyma, Ceylan, Ada, Funda, Özge, Özgenur, Büşra Kılıçlı, Büşra Şahin, Yasemin, Nursevil, Freya, Maddison
Başntrenör: Marcello Abbondanza
Setler: 25-18, 25-17, 25-20
Süre: 85 dakika (26, 28, 31) - AYDIN
Aydın Büyükşehir Belediyespor - THY müsabakasında öncesinde her iki takımın kaptanına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu tarafından çiçek takdim edildi.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay - Pınar Elma
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande
Başantrenör: Alper Hamurcu
THY: Berin, Aneta, Şeyma, Ceylan, Ada, Funda, Özge, Özgenur, Büşra Kılıçlı, Büşra Şahin, Yasemin, Nursevil, Freya, Maddison
Başntrenör: Marcello Abbondanza
Setler: 25-18, 25-17, 25-20
Süre: 85 dakika (26, 28, 31) - AYDIN
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - THY: 0
Etiketler : Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Vestel Venüs, Aydın, Spor
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