21 Kasım 2018, 17:51
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Vestel Venüs Sultanlar Ligi, Beşiktaş: 3-Aydın Büyükşehir Belediye: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi, Beşiktaş: 3-Aydın Büyükşehir Belediye: 0

Vestel Venüs Sultanlar Liginde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Vestel Venüs Sultanlar Liginde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu-Tayfun Şener

Beşiktaş: Arelya, Hümay, Janset, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Pınar, Ceren, Tuğçe

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Lopez, Ecem, Gözde, Seda, Brayelin Martinez, Sedef, Ezgi, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Erce

Setler: 25-22, 25-23, 25-14

Süre: 75 dk. (25, 29, 21) - AYDIN Büyükşehir Belediyespor,Vestel Venüs,Beşiktaş,Aydın
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:51



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