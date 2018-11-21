Vestel Venüs Sultanlar Ligi, Beşiktaş: 3-Aydın Büyükşehir Belediye: 0

Vestel Venüs Sultanlar Liginde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Aydın Büyükşehir Belediyespor sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu-Tayfun Şener
Beşiktaş: Arelya, Hümay, Janset, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Pınar, Ceren, Tuğçe
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Lopez, Ecem, Gözde, Seda, Brayelin Martinez, Sedef, Ezgi, Duygu, Nikolaeva, Aybüke, Erce
Setler: 25-22, 25-23, 25-14
Süre: 75 dk. (25, 29, 21) - AYDIN
Büyükşehir Belediyespor,Vestel Venüs,Beşiktaş,Aydın
21 Kasım 2018 Çarşamba 17:51