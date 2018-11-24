24 Kasım 2018, 19:24
»»

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Eczacıbaşı Vitra ile karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında, Çanakkale Belediyespor ile Eczacıbaşı Vitra ile karşılaştı. Mücadeleyi Eczacıbaşı Vitra 3-0 kazandı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yılmaz Duman, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler, Işıl Öz (L), Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer

Eczacıbaşı Vitra: Güldeniz Önal, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı, Jordan Larson, Ezgi Dilik, Dilara Bağcı (L), Meliha İsmailoğlu, Kim Yeon Koung, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Merve Atlıer

Setler: 24-26, 11-25, 21-25

Süre: 79 dakika (32, 22, 25) - ÇANAKKALE Vestel,Eczacıbaşı Topluluğu,Çanakkale Belediyespor
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:24



YORUMLAR