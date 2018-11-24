Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında, Çanakkale Belediyespor
ile Eczacıbaşı Vitra
ile karşılaştı. Mücadeleyi Eczacıbaşı Vitra 3-0 kazandı.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman
, Barış Karakoyun
Çanakkale Belediyespor: Ebru Bedir, Birgül Güler
, Işıl Öz (L), Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Semra Özer
Eczacıbaşı Vitra: Güldeniz Önal
, Tijana Boscovic, Lauren Gıbbemeyer, Büşra Kılıçlı
, Jordan Larson, Ezgi Dilik
, Dilara Bağcı
(L), Meliha İsmailoğlu
, Kim Yeon Koung
, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz
, Merve Atlıer
Setler: 24-26, 11-25, 21-25
Süre: 79 dakika (32, 22, 25) - ÇANAKKALE
Vestel,Eczacıbaşı Topluluğu,Çanakkale Belediyespor
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:24