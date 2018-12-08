08 Aralık 2018, 15:42
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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Fenerbehçe: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 0 - Fenerbehçe: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Çanakkale Belediyespor, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Konuk ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Ali Bağde, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Melis Durul, Dominika Sobolskai, Cansu Aydınoğulları, Yasemin Şahin, Işıl Öz, Bihter Dumanlıoğlu, Semra Özer, Gökçe Çiçek Aksoylu,

Fenerbahçe: Ana Antonijevic, Dicle Nur Babat, Abreu Melissa Teresa Vargas, Ramos Samanta Estephania G. Bricio, Eda Erdem Dündar, Damla Çakıroğlu, Melis Yılmaz, Merve Daldeler,

Setler: 0-3 (17-25), (17-25), (19-25)

Süre: 74 dakika (25-24-25) - ÇANAKKALE
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:42



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