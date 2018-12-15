Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 2 - Karayolları: 3

Vestel
Venus Sultanlar Ligi 9. haftasında Çanakkale Belediyespor
sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu.
Salon: Anafartalar
Hakemler: Yılmaz Duman
, Fikret Fidan
Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler
, Ece Hocaoğlu
, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, (Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe
Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir)
Karayolları: Marina
Tumas, Gülçin Doğan (L), Yulia Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güvenli, Tuğçe Ceyhan
, (Elif Şahin, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin
)
Setler: 27-25, 20-25, 19-25, 25-18, 11-15
Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27, 17) - ÇANAKKALE
Betül Çetin,Vestel,Çanakkale Belediyespor
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:30