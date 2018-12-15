15 Aralık 2018, 17:30
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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 2 - Karayolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Çanakkale Belediyespor: 2 - Karayolları: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. haftasında Çanakkale Belediyespor sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. haftasında Çanakkale Belediyespor sahasında Karayolları'na 3-2 mağlup oldu.

Salon: Anafartalar

Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan

Çanakkale Belediyespor: Birgül Güler, Ece Hocaoğlu, Bihter Dumanoğlu (L), Melis Durul, Dominika Sobolska, Cansu Aydınoğulları, (Işıl Öz, Yasemin Şahin, Gökçe Çiçek Aksoylu, Semra Özer, Ebru Bedir)

Karayolları: Marina Tumas, Gülçin Doğan (L), Yulia Gerasymova, Saliha Şahin, Yasemin Güvenli, Tuğçe Ceyhan, (Elif Şahin, Selin Navruz, Ayçin Akyol, Mariana Aydın, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin)

Setler: 27-25, 20-25, 19-25, 25-18, 11-15

Süre: 132 dakika (31, 31, 26, 27, 17) - ÇANAKKALE Betül Çetin,Vestel,Çanakkale Belediyespor
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:30



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