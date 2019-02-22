Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. Hafta Heyecenı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışı Aydın B.Şehir Bld. - Halkbank arasındaki maçla yapılacak. Bu hafta ligde derbi heyecanı yaşanacak ve VakıfBank ile Eczacıbaşı mücadele edecek. Haftanın kapanışında ise Beşiktaş ile Türk Hava Yolları oynayacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20. hafta programı şöyle:
Yarın
13.00 Aydın B.Şehir Bld. - Halkbank
14.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA
17.30 Nilüfer Bld. - Fenerbahçe Opet
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.
24 Şubat Pazar
16.00 Karayolları - Çanakkale Bld.
16.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları - İSTANBUL
Aydın, Vestel, Spor
Kaynak: İHA