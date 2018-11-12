Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

Voleybol Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Challenge Kupası 2. tur ilk maçında yarın Kosova
temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak Beşiktaş
'ın Aydın Büyükşehir Belediyespor
ile oynayacağı 4. hafta maçı, 21 Kasım Çarşamba
günü oynanacak.
Ligde 4. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 THY-Kameroğlu Beylikdüzü
Voleybol İhtisas
18.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor
18.00 Çanakkale
Belediyespor-Halkbank
19.00 Eczacıbaşı
VitrA-Fenerbahçe
14 Kasım Çarşamba:
18.00 VakıfBank-Galatasaray
Kosova,voleybol,Vestel
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:03