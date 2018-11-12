12 Kasım 2018, 10:03
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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. Hafta Heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.

Challenge Kupası 2. tur ilk maçında yarın Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak Beşiktaş'ın Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı 4. hafta maçı, 21 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Ligde 4. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

15.00 THY-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

18.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor

18.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank

19.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe

14 Kasım Çarşamba:

18.00 VakıfBank-Galatasaray Kosova,voleybol,Vestel
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:03



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