Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Normal Sezon Sona Erdi

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2018-2019 normal sezonu tamamlandı.<br><br>Ligde normal sezonu ilk sekiz sırada tamamlayan takımlar play-off etabında mücadele etmeye hak kazandı.<br><br>Sezonu genel sıralamada son dört sırada bitiren 4 takım ise baraj etabında mücadele edecek.<br><br>Play-off etabında; Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş, Türk Hava Yolları, Nilüfer Belediyespor ve Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas yer alacak.<br><br>Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank'ın ise daha önce baraj etabında ligde kalmak için mücadele edeceği belli olmuştu.