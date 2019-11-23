Haberler » Spor » Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Spor

Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, THY'na 3-0 mağlup oldu.

23.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:36Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY: 3-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, THY'na 3-0 mağlup oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta PTT karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 10.hafta karşılaşmasında Burhan Felek Salonu'nda karşılaştığı THY'ye 3-0 mağlup oldu. İlk sette rakibi ile başa baş bir mücadele sergileyen Aydın'ın Sultanları ikinci ve üçüncü setlerde varlık gösteremezken, 25-23, 25-14 ve 25-17'lik setlerle rakibine 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Vestel Venüs, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
18:02 Hezarfen Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Yarışması, Antalya'da yapıldı
17:57 Fenerbahçe Öznur Kablo, Çukurova Basketbol'u 83-59 yendi!
17:52 ING Basketbol Süper Ligi
17:50 Durdu teyzeye Hülya Avşar'dan davet
17:47 Şampiyonların şampiyonası Kemer'de başladı
17:47 Mourinho'lu Tottenham ilk maçında West Ham United'ı yendi
17:22 Denizlispor evinde Çaykur Rizespor'u yendi
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
15:51 Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
15:11 Orkun Kökçü, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:04:41