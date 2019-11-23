Haberler » Spor » Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Galatasaray: 1 - Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Galatasaray: 1

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti.

23.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 23.11.2019 21:57Vestel Venus Sultanlar Ligi: VakıfBank: 3 - Galatasaray: 1
VakıfBank, Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında sahasında karşılaştığı 'ı 24-26, 25-21, 25-23 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti. Kasım ayında oynadığı beş lig karşılaşmasını da kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki galibiyet sayısını dokuza çıkardı.

Salon: VakıfBank Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Esat Danzili

VakıfBank: Milena 10, Cansu 5, Gabi 19, Zehra 17, Haak 21, Meliha 8, Gizem (L), Pınar, Gözde 1, Maja

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Galatasaray: Güldeniz 8, Belien 9, Çağla 2, Anthi 14, Aslı 13, Rykhliuk 15, Gizem (L), Sezen 1, Cansu 1, Derya, Nilay

Başantrenör: Ataman Güneyligil

Setler: 24-26, 25-21, 25-23, 25-19

Süre: 119 dakika (31', 27', 31', 30') - İSTANBUL

Galatasaray, Vestel, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
23:14 Burak Yılmaz: Dik durmak gerekiyor
23:14 Aykut Kocaman: Daha beterini de yaşadım
23:03 Konyaspor - Beşiktaş maçından kareler -2-
23:00 Bursaspor-Keçiöğrengücü maçının ardından - Yalçın Koşukavak
22:42 Manchester City evinde Chelsea'yi 2-1 mağlup etti
22:12 Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
21:30 Fenerbahçe Obradovic ile anlaştı! Yıllık 3 milyon euro kazanacak
21:11 Cenk Tosun'lu Everton evinde Norwich City'ye yenildi
21:08 Leicester City deplasmanda Brighton & Hove Albion'ı devirdi
19:35 Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
19:11 Lider Barcelona zorlandığı maçta Leganes'i 2-1 yendi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
23.11.2019 23:19:08