Veteranlar konukoğlu anısına sahaya çıkıyor

Geçtiğimiz günlerde kura çekimi yapılan turnuvaya katılan 10 takım tek devreli lig usulüyle mücadele edecekler. Turnuvanın 25 Haziran'da başlayacağını ifade eden Tüm Spor Adamları Genel Başkanı Vakıf Demir, kent sporuna büyük hizmetlerde bulunan TÜMSAD onursal Başkanı Saip Konukoğlu anısına gerçekleştirilecek turnuvayı geleneksel hale getireceklerini söyledi.

TERTİP KOMİTESİ OLUŞTURULDU

Gaziantep Veteranlar turnuvasının tertip komitesi, Tüm Spor Adamları Genel Başkanı Vakıf Demir, ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, TÜFAD Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Futbol İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, TÜMSAD Genel Merkez As Başkanı Enver Bal, spor adamları AbdülkadirArslan, Necmi Karaoğlu ve Mehmet Budak'tan oluştu. Tertip komitesi kura çekiminde bazı kurallar katılımcılarında görüşleri alınarak belirledi. Buna göre; maçlarda 40 yaş ve üzeri oyuncular forma giyebilecek. Futbolcu listeleri en az 20 kişi olacak ve maçlar 35 dakikadan çift devreli olarak oynanacak. Takımlar kadrolarında yer alacak isimlerin birer fotoğrafı ve kimlik fotokopisini liste ile birlikte 18 Haziran'a kadar tertip komitesine teslim edecekler.

DEMİR: MURHUM AS BAŞKANIMIZI RAHMET VE ŞÜKRANLA ANACAĞIZ

Turnuvanın kura çekiminde konuşan Tüm Spor Adamları Genel Başkanı Vakıf Demir, tüm takımlara başarılar dileyerek, ''Derneğimizin Onursal Başkanı merhum Saip Konukoğlu'nu vefatının 6'ıncı yılında rahmet ve şükranla anıyoruz. Saip bey, kent sporuna hizmet etmiş ve sporda her zaman Fair-Playı, dostluğu ve kardeşliği ön olanda tutan bir isimdi. Bu nedenle organizasyonun ismine yakışır bir şekilde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm takımlara başarılar diliyorum'' dedi.

Turnuvanın tertip komitesinde yer alan isimlerde kura çekiminde tek tek söz alarak takımlara başarılar dilediler.

SAİP KONUKOĞLU KİMDİR?

Gaziantep'te 1937 yılında doğan Mehmet Saip Konukoğlu, merhum Zekeriya Konukoğlu ve merhume Firdevs Konukoğlu'nun oğlu, SANKO Holding'in kurucusu Sani Konukoğlu ve Mahmut Konukoğlu'nun kardeşiydi.

İş hayatına kilimcilikle başlayan Saip Konukoğlu, 5 Mart 1972'de, bugün Türkiye'nin önde gelen karayolu yolcu taşımacılığı firmalarından SEÇ Otobüs ve Turizm İşletmesi'ni kurarak, sektöre farklı bir boyut kazandırmıştı. Tüm Spor Adamları Derneği Onursal Başkanı olan Mehmet Saip Konukoğlu, değişik tarihlerde Gaziantepspor Kulübü Başkanlığı, TÜRSAB BYK Başkanlığı ve Gaziantep Futbol İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevlerini yapmıştı.

Gaziantepspor'u 1. Lige çıkaran başkan olarak kırmızı siyahlılara gönül verenlerin her zaman sevgi ve saygısına mazhar olan Mehmet Saip Konukoğlu vefatının 6'ıncı yıldönümünde rahmetle anılacak.

Kaynak: Bültenler