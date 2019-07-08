08.07.2019 12:38
Haberler» Güncel» Haber

Veteriner Hekim, işyerinin önünde sokak hayvanlarını besliyor

Veteriner Hekim, işyerinin önünde sokak hayvanlarını besliyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de serbest Veteriner Hekim olarak çalışan Mustafa Deniz, işyerinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de serbest Veteriner Hekim olarak çalışan Mustafa Deniz, işyerinin önünde sahipsiz sokak hayvanlarını besliyor.

Peygamber Efendimizin dünyasında hayvanların önemli bir yeri olduğunu ifade eden Mustafa Deniz," Sevgili Peygamberimiz, hayvanların maruz kaldığı her türlü zulüm, işkence ve eziyeti yasaklayarak, onlara sevgi ve şefkat gösterilmesini, korunmasını, merhametle muamele edilmesini emretmiştir. Ben de yıllardan beri işyerimin önüne gelen kedi ve köpeklere süt ve yiyecek vererek besliyorum. Bazıları sürekli gelip gidiyor, bazıları ise karnı doyduktan sonra bir daha gelmiyor. İşyerimin yanına kedi evi yaparak buraya gelen kedilere yaz, kış yiyecek veriyorum. Peygamberimizin buyurduğu gibi; "Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır" diye konuştu. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Dereköy, Kütahya, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:44   Doğa harikası şelale turizmin gözdesi oldu
12:44   TRABZON-İSTANBUL'DAN KALKAN THY'NİN 'MAÇKA' UÇAĞI, ŞEHİT EREN BÜLBÜL ANISINA TRABZON'A UÇTU
12:44   Van Gölü'nün saklı cennetleri
12:44   ANTALYA Fizyoterapist evinde ölü bulundu
12:44   ANTALYA Üniversiteli Buse 166 gündür aranıyor
12:43   Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 4 yaralı (2)
12:42   Manavgat Belediyesi'nden ücretsiz nehir otobüsü seferi