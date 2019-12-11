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Veteriner hekime cinsel istismar davası öncesi Ankara Adliyesi karıştı: 4 gözaltı

Ankara'da veteriner hekim Ç.B.'yi (23) cinsel istismar etmekle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

11.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:31Veteriner hekime cinsel istismar davası öncesi Ankara Adliyesi karıştı: 4 gözaltı
'da veteriner hekim Ç.B.'yi (23) cinsel istismar etmekle suçlanan Prof. Dr. Hasan B.'nin tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması öncesi basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Veteriner hekim Ç.B., Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hasan B. ile kendisine yardım ettiği belirtilen Serkan D. ve Hüseyin Ş. hakkında dava açıldı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava öncesi bir grup, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, yapılmak istenen basın açıklamasının yasal olmadığını belirterek, grubun dağılmasını veya adliyeye girmesini istedi. Adliyeye doğru yönelen gruptaki bazı kişiler hakaret içerikli sloganlar atmaya başladı. Grubun, polisin tüm uyarılarına rağmen sloganları sonlandırmaması ve dağılmamaları üzerine müdahalede bulunuldu. , 4 kişiyi gözaltına alırken, gruptaki kişilerin polise karşılık verdiği, tekmeler attığı görüldü. - ANKARA

Ankara Adliyesi, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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