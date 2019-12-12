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Veteriner hekimler Antalya'da toplandı

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin (TVHB) 100 oda başkanı Antalya'daki toplantıda bir araya geldi.

12.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:56Veteriner hekimler Antalya'da toplandı
Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin (TVHB) 100 oda başkanı 'daki toplantıda bir araya geldi.
TVHB Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde düzenlenen ve dört gün sürecek toplantıda, hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı, gıda güvenliği, çevre sağlığı, kamuda veteriner hekim istihdamı, veteriner hekimlerin özlük hakları, fiili hizmet zammı ve veteriner hekimlere dönük şiddet gibi konuların görüşüleceğini söyledi.
Eroğlu, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuç bildirgesini açıklamasıyla sona eren 3. Tarım Şurası'nda iki ay içinde bir yol haritasının belirlenmesi kararı alındığını anımsattı.

TVHB olarak başından itibaren şuradaki çalışma grupları içerisinde yer aldıklarını belirten Eroğlu, şurada alınan kararların uygulamaya konulmasını beklediklerini ifade etti.

Eroğlu, hayvancılıkta kısa ve orta vadeli üretim planlamalarının yapılmasını, istikrarlı politikaların uygulanmasını zaruri gördüklerinin altını çizerek, hayvancılıkta dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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