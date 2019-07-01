Veteriner hekimler de artık uzman olabilecek

VETERİNERLİK mesleğinde uzmanlık eğitimini öngören Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu Tarım ve Orman Bakanı Dr.tarafından onaylandı. TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB)Konseyi'nin bu konuda yıllardır devam eden ısrarlı çabaları olumlu sonuçlandı. Veteriner hekimlerin uzmanlık eğitimiyle ilgili 30 yıllık beklentisi gerçekleştiren karar veteriner hekim camiasında büyük memnuniyetle karşılandı.2 Mayıs 2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Veteriner Hekimliği'nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Veteriner Hekimliği Uzmanlık Kurulu'nun onaylanması, veteriner hekimlik için tarihi bir dönüm noktası oldu. Bakan Pakdemirli'nin Kurulu onaylamasıyla, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi süreci başladı.30 YILLIK BEKLENTİTVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin 30 yıldır sabırla bu kararı beklediğini belirterek, sürecin bu noktaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Artık, diğer akademik dallarda olduğu gibi veteriner hekimlikte de uzmanlık eğitimi verileceğini belirten Ali Eroğlu, kararın meslektaşları için hayırlı olması dileğinde bulundu. Veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi verilmesinin, hem mesleki, hem ülke hayvancılığı için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Ali Eroğlu, sabır ve kararlılıkla yürütülen çalışmaların meyvesini verdiğini kaydetti.TVHB'NİN ÇABASITürk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi olarak konunun önemini her fırsatta dile getirdiklerini ve konuyu sürekli gündemde tutuklarını anlatan Eroğlu, "Uzman veteriner hekim yetiştirilmesi mesleki gelişim ve ülkemiz hayvancılığı açısından hassasiyet arz ediyordu. Kamu bürokrasisi ve siyaset kurumu yetkilileri ile konuyu değerlendirme fırsatlarımız oldu. Konunun uzmanları ve bilim insanları tarafından detaylı olarak hazırlanan gerekçeli raporları ilgili makamlara arz ederek, beklentilerimizi sürekli gündemde tuttuk" dedi. Ali Eroğlu, veteriner hekimlik açısından tarihi bir dönüm noktasını oluşturan kararı onaylayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile TBMM Tarım ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve Bakanlık yetkilileri ile ve katkıda bulunan herkese, gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti.- Ankara