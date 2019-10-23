Veteriner hekimler eğitimde 177'nci yılı kutluyor

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Türkiye'de Bilimsel Veteriner Hekimliği eğitimi başlangıcının 177'nci yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Başkan Arslan açıklamasında 177'nci yılı kutlarken, meslek eğitimiyle ilgili sorunlara da dikkat çekti. Bilginin sağlanması ve eğitimde kullanılmasıyla donanımlı yetişen bireylerin, ekonomik, sosyal ve bilimsel gelişmede lokomotif rolde olduklarını belirten Arslan, "177'nci yılı kutlarken beklentimiz, bilgi çağının avantajlarının mesleki eğitimimize yansıtılması, her açıdan donanımlı veteriner hekimlerin yetişmesidir" dedi.

Yeni fakülteler plansız ve altyapısız

Açıklamasında son yıllarda arka arkaya açılan yeni veteriner fakültelerine değinen Arslan, plansız ve yeterli altyapı sağlanmadan açılan fakültelerin eğitim kalitesini düşürdüğünü, bunun hiçbir bilimsel gerekçesi olamayacağını söyledi. Veteriner hekimlik eğitim-öğretimini takip eden ve değerlendiren uluslararası kurumların standartlarına dikkat çeken Başkan Arslan, "Yeni fakülteye gereksinim duyulduğunda, öğretim üyesi/öğrenci sayısı oranı, yıllık araştırma ve yayın sayısı, öğrenci başına düşen klinik, laboratuvar, dershane, kütüphane kapasitesi, hastane, fakülte çiftliği, teknik donanım, öğretim üyelerinin nitelikleri, yönetici, yardımcı kadro sayısı ve niteliği ve daha birçok kriter göz önünde tutulmaktadır" diye konuştu.

Hayvancılık ve toplum sağlığı için

Bu konunun gelecekte istihdam sorununa da yol açacağı uyarısını yapan Prof. Dr. Murat Arslan, "Yetersiz altyapı ve akademik kadroyla mezun veren fakülteler, veteriner hekim algısına zarar vereceği ve ülke hayvancılığı ile toplum sağlığı için beklenen yararı sağlayamayacağı gibi istihdam sorununu da arttıracaktır" dedi. Son açılanlarla birlikte 32 olan fakülte sayısının artmaması, açılanların gözden geçirilerek yetersiz olanların kapatılması veya birleştirilmesi çağrısı yapan Arslan, "Siyasiler bu konuda kararlar alırken söz konusu olan mesleğin, yeterli ve güvenilir gıda, hayvancılığımız, ekonomimiz ve hepsinden önemlisi toplum sağlığı için stratejik bir meslek olduğunu düşünmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.