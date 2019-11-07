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Veteriner hekimler şiddete karşı yasal önlem istiyor

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kayseri'de veteriner hekimlerin art arda saldırıya maruz kaldığını belirterek, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki hükmün veteriner hekimleri kapsayacak şekilde genişletilmesini istediklerini söyledi.

07.11.2019 16:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:37 Veteriner hekimler şiddete karşı yasal önlem istiyor

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kayseri'de veteriner hekimlerin art arda saldırıya maruz kaldığını belirterek, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'ndaki hükmün veteriner hekimleri kapsayacak şekilde genişletilmesini istediklerini söyledi.

Ali Eroğlu, hayvan ve halk sağlığı çalışma ortamlarında şiddetin önemli bir risk faktörü haline geldiğine dikkat çekerek, tıp hekimlerine yönelik şiddetin benzerinin veteriner hekimlere de gösterilmeye başladığını söyledi. Mayıs ayında Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hasta olan büyükbaş hayvanı muayeneye etmeye giden veteriner hekimin, tedavi ücretini yüksek bulan hayvan sahibinin sopalı saldırısıyla yaralandığını hatırlatan Ali Eroğlu, "Bu olayın bir benzeri eylül ayında Kayseri'de de meydana geldi ve bir meslektaşımız ile bir veteriner sağlık teknikeri darbedildi. Bu üzücü saldırıların sıcaklığı henüz geçmeden önceki gün yine Kayseri'de bir kombinada, tüberkülozlu çıkan hayvanını imha ettirmek istemeyen yetiştirici meslektaşımızı darbetti. Öyle görülüyor ki, bu saldırılar ne ilk ne de son olacak. Geçmişte benzer olaylarda hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız da olmuştu" diye konuştu.

OMUZLARIMIZDA AĞIR BİR YÜK VAR

TVHB Başkanı Eroğlu, veteriner hekimlerin halk sağlığını ve hayvan sağlığını düşünerek hareket ettiğini, ülke hayvancılığını geliştirip, gıda güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını ve zoonoz hastalıklarla mücadele ettiklerini anlattı. Mesai saati gözetmeksizin son derece zorlu arazi şartlarında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan veteriner hekimlerin emeklerinin bu tür saldırılarla değersizleştirildiğini vurgulayan Eroğlu, "Bu tür olayların artması meslektaşlarımızda hayvan ya da gıda işletme sahipleri tarafından şiddete uğrayacağı algısını artırırken, veteriner hekimlerin mesleğini gereği gibi yapmasına engel olmaktadır" dedi.

'3359 SAYILI KANUN VETERİNER HEKİMLERİ DE KAPSASIN'

Hayvan ve halk sağlığı çalışma ortamlarında, şiddetin önemli bir risk faktörü haline gelmesinden dolayı kaygı duyduklarını da söyleyen Başkan Ali Eroğlu, yetkililerden meslektaşlarına yönelik sözlü ve fiili saldırılara karşı önlem alınmasını istedi. Eroğlu, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete yönelik değişiklik yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"TVHB Merkez Konseyi olarak beklentimiz, 'Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ilişkin kasten işlenen suçlarda takip yükümlülüğünün Cumhuriyet savcısına verilmesi' hükmünün veteriner hekimleri de kapsamasıdır. Yetkili ve sorumlular, şiddeti doğuran ve yaygınlaşmasını sağlayan nedenler üzerinde yeterince durmalıdır. Şiddet sahiplerine en ağır cezayı uygulamalıdır. Bu tür olayların bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyoruz. Yaralanan meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, veteriner sağlık çalışanlarına yönelik benzeri saldırıların tekrarlanması durumunda da her türlü demokratik ve hukuki yollarla bu gayri insani uygulamayı yapanların hak ettiği cezayı almalarını talep ediyoruz."



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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