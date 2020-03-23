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Veteriner hekimler sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalı

COVİD-19 salgını ile mücadelede İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar için uygulamaya konulan "Sokağa Çıkma Kısıtlaması/Yasağı Genelgesi"ne ek bir genelgeyi daha valiliklere gönderdi.

23.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:48
Veteriner hekimler sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalı

Buna göre bazı istisnalar belirlenerek, yürüttükleri kamu görevinin niteliği, mevcut durumdaki aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak kişiler yasak/kısıtlama kapsamı dışında tutuldu. İstisnalar listesinde başta doktorlar olmak üzere diğer sağlık çalışanları bulunurken, yakın zamanda sağlık sınıfından çıkarılan veteriner hekimler yer almıyor.

Gıda güvenliği için

Oysa günümüzde gıda güvenliği yaşamsal önemde bir konu ve her gün evlerimize aldığımız et ve et ürünleri ile diğer hayvansal gıdalar veteriner hekimlerin denetiminde üretiliyor.

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), genelgeye veteriner hekimlerin dahil edilmemesinin hem toplum sağlığı hem de hayvan sağlığı hizmetlerini olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Yeni durumda gıdada çalışan veteriner hekimlerden 65 yaş üstünde olanların sokağa çıkamayacağı ve görevini yapamayacağını hatırlatan İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, bunun halk sağlığı açısından yeni riskler doğurabileceğini söyledi.

Binlerce hayvan ölebilir

Evcil hayvan sağlığı açısından da veteriner hekimlik hizmetlerinin kesintisiz sürmesi gerektiğini belirten Arslan, "Sadece İstanbul'da 650 pet hayvanı muayenehanesi, bütün Türkiye'de 7000 hayvan muayenehanesi var. Özellikle pet kliniklerinde tedavisi süren ve tedavisi kesildiğinde kaybedilecek binlerce hayvan bulunuyor" dedi. Şu sıralar sıkça dile getirilen kapsamlı sokağa çıkma yasağının uygulanması halinde veteriner hekimlerin yasaktan mutlaka muaf tutulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arslan, "Aksi halde tablo daha da kötüleşecektir. Yetkilileri yapılan uygulamalar konusunda daha dikkatli olmaya, bu zorlu süreci en az zararla atlatabilmek için çağrımıza kulak vermeye çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : İstanbul, Güncel

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