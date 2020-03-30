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Veteriner hekimlerden "Kovid-19 ile mücadeleye hazırız" mesajı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin ekipmanları ve bilgi birikimleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye hazır olduklarını ifade etti.

30.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:16
Veteriner hekimlerden
Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin ekipmanları ve bilgi birikimleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye hazır olduklarını ifade etti.
Eroğlu, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını bitse bile insanların, yaban hayatına vahşice müdahaleleri ve yaban hayatı ticareti gibi sebeplerle zoonoz hastalıklarla karşı karşıya kalmaya devam edeceklerini belirtti.
Kovid-19'un Türkiye 'ye girdiği ilk günden itibaren ilgili resmi kurumlara ve Türk kamuoyuna, veteriner hekimlerin teşhis, tedavi, aşı ve serum üretimi konusunda ciddi katkılar sunabileceğini güçlü bir şekilde vurguladıklarını hatırlatan Eroğlu, can kayıplarını en aza indirmek ve hastalığın kontrolünü hızla sağlayarak insanların refah ve özgürlüğünü bir an evvel tesis etmek için konunun tüm paydaşlarıyla daha hızlı ve etkin bir şekilde iş birliği içinde olunması gerektiğini kaydetti.
Eroğlu, Türk veteriner hekimlerinin, sığır vebası, kuş gribi salgınlarında olduğu gibi Kovid-19 salgınında da üzerine düşen görevi yerine getirmeye ve bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak koronavirüsle mücadele kapsamında oda başkanlıklarımızdan acil koduyla serbest veteriner hekim, klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerindeki solunum cihazı ve yoğun bakım ünitesi ekipmanlarının tam listesi istenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde ki, umarız ihtiyaç duyulmaz, Türk veteriner hekimleri söz konusu ekipmanları ve bilgi birikimini insanlarımızın hizmetine sunmaya hazırdır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Veteriner hekimlerden 'Kovid-19 ile mücadeleye hazırız' mesajı - Haberler

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