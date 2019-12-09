Veteriner hekimlerin sorunları TBMM'de

TÜRK Veteriner Hekimler Birliği(TVHB)Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu ve beraberindeki heyet, veteriner hekimlerin sorunlarına yönelik çözüm için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) destek ziyaretinde bulundu.

Konsey Başkanı Eroğlu, Genel Sekreter Haluk Aşkaroğlu, Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu ve odanın yönetim kurulu üyeleri Yusuf Canbolat, Fatih Aydın'ın yer aldığı TVHB heyeti, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ve AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile bir araya gelerek veteriner hekimlerin sorunlarını iletti. Görüşmeler hakkında değerlendirme yapan Eroğlu, meslektaşlarının sorunlarına yasal düzeyde çözüm getirecek kurumun TBMM olduğunu, bu nedenle fırsat buldukça kurum çatısı altında gerek hükümet yetkilileri ve diğer siyasilerle görüşerek çözüm talep ettiklerini belirtti. Bozdağ ve Başer'e yaptıkları ziyaretlerde veteriner hekimlerin uğradığı haksızlıkları dile getirdiklerini kaydeden Eroğlu, "Veteriner hekimlerin fiili hizmet zammı kapsamı dışında bırakılması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu konuda meslektaşlarımıza haksızlık yapıldığını vurguladık. Veteriner hekimlere yönelik son zamanlarda şiddet olaylarının artması da bir diğer rahatsızlığımızdı. Bu konuda veteriner hekimlerin de, sağlık hizmetleri alanında çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi için gerçekleştirilen uygulamalar kapsamına alınmasını ve yeni yasal düzenlemeler yapılmasını istedik" dedi.

Başkan Ali Eroğlu, ziyaretlerde ayrıca altyapı eksikleri ve öğretim kadrosu yetersiz veteriner fakültelerinin açılmasının, veteriner hekimlik mesleğine ve ülkemize zarar verdiğini belirttiklerini, bu konuda duydukları rahatsızlığı dile getirdiklerini söyledi. Eroğlu, sorunlarla ilgili sundukları dosyada, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı koruyucu hizmetleri, mezbaha ve kesimhanelerde muayene, gıda güvenliği denetimleri ve hayvan refahı başta olmak üzere birçok çalışma alanı bulunmasına rağmen kamuda yeterli sayıda istihdam sağlanmamasının yarattığı sıkıntıyı da anlattıklarını sözlerine ekledi.

Heyeti kabul eden Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, iletilen sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi konusunda gerekli çabayı göstereceklerini dile getirdi.