Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli kurban pazarı boyunca hazır kıta

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, büyükbaş kurbanlığın 2 yaşını doldurmuş olması gerektiğini ve bu durumda vatandaşın talep etmesi durumunda Canlı Hayvan Pazarında Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinin pazar boyunca görevde olduğunu ve personelin yardımcı olabileceğini belirtti.



Aksun yaptığı konuşmada "Çok değerli Erzincanlı hemşerilerimin her şeyden önce sıhhatli bir şekilde kurban bayramına erişebilmeleri için ön hazırlıkların sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması gerekiyor. Bunun için en önemli vecibemiz kurban kesimi olduğu için kurbanlıkların hazırlanması noktasında mutlaka vatandaşlarımız pazarlarda her geçen gün gezmekte, kendilerine uygun kurbanlıkları seçmek üzere bir gayret sarf etmekte. Bununla birlikte halk arasında kapak açma ile alakalı konuşulan durumun olup olmadığına yardımcı olmak için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz her gün pazarda bulunmakta. Vatandaşlarımızın bu manada Veteriner İşleri Müdürlüğü elemanlarından yardım talep ederek bu hayvanların kesime uygun olup olmadıklarını öğrenebilecekler. Onun için bu hizmetimizden faydalanmalarını kendilerine tavsiye ediyor şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA