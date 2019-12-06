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Veterinere tecavüz edip, yakarak öldüren zanlılar firar teşebbüsünde öldürüldü

Veterinere tecavüz edip, yakarak öldüren zanlılar firar teşebbüsünde öldürüldüHindistan, (DHA) ? Hindistan'ın Telangana eyaletinde geçen hafta 26 yaşındaki bir veteriner kadına tecavüz ettikten sonra öldürme suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, firar girişiminde bulununca polis tarafından...

06.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:13
Veterinere tecavüz edip, yakarak öldüren zanlılar firar teşebbüsünde öldürüldü
, (DHA) ? Hindistan'ın Telangana eyaletinde geçen hafta 26 yaşındaki bir veteriner kadına tecavüz ettikten sonra öldürme suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, firar girişiminde bulununca polis tarafından vurularak öldürüldü.
Hindistan'ın Telangana eyaleti başkenti Haydarabad'da 27 Kasım'da gerçekleşen olayda, kullandığı motosikletin lastiği patlayan Priyanka Reddy, ailesini aramış; bir kamyoncunun kendisine yardım edeceğini belirttiğini ve onu beklediğini söylemişti. Bu görüşmeden sonra talihsiz kadından alınamamış; kadının cansız bedeni ertesi gün bir sütçü tarafından bir üstgeçidin altında, yakılmış bir halde bulunmuştu.
Büyük tepki çeken olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatan polis, şüphelileri 2 gün sonra gözaltına almıştı.
Hint basını, bu sabah yerel saatle 03.00 sıralarında, polisin tatbikat için zanlıları olay yerine götürdüğü sırada, şüphelilerin bazı polislerin silahlarını alıp firar girişiminde bulunduğu; diğer polislerce çapraz ateş ile öldürüldüğünü yazdı.
Konu ile ilgili açıklama yapan Haydarabad sözcüsü, 'Şüpheliler polislerin silahlarını ele geçirmeye çalışırken çapraz ateşte kalarak öldürüldü' dedi. Sözcü, 4 tecavüz zanlısının sağlık ekipleri bölgeye gelmeden önce hayatını kaybettiğini söyledi.
Geçen hafta gerçekleşen olay, Hindistan genelinde büyük tepkiye yol açmış ve binlerce kişi suçluların adalete teslim edilmesi için yürüyüş yapmıştı. Şüphelilerin öldürülmesi sonrası olay yerinde büyük bir kalabalık toplandı. Bölgede toplanan halk polisleri tebrik ederken, öldürülen 26 yaşındaki kadının babası da polisleri tebrik etti ve kızının artık 'huzur içinde yatabileceğini' söyledi.
Veterinere tecavüz edip, yakarak öldüren zanlılar firar teşebbüsünde öldürüldü

Hindistan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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