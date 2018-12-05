Veterinerlere Küpe Affı Eğitimi Verildi

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:08



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:08

Eskişehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlere küpe affı konusunda eğitim verildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçe müdürlüklerinde görev yapan Türkvet Veteriner Bilgi Sistemi (TÜRKVET) sistem sorumlusu veteriner hekimlere küpe affı ve işletme güncellemesi konusunda eğitim verildi.Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever bir açıklama yaptı. Sever, herhangi bir nedenle küpelenmemiş olan her yaştaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için küpe affının başladığını belirterek, yetiştiricilerin 31 Mart 2019 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri durumunda söz konusu hayvanlarının küpeleneceğini ve işletmelerinin de cezasız olarak güncelleneceğini ifade etti. Hastalıklarla mücadele, hayvan hareketlerinin kontrolü ve salgın hastalıkların önüne geçebilmek için TÜRKVET sistemindeki kayıtların güncel olmasının önemine vurgu yapan Müdür Sever, yetiştiricilerin hayvancılık desteklemelerinde mağduriyet yaşamamaları ve süre sonunda karşılaşılabilecekleri idari yaptırımların önüne geçilebilmesi amacıyla belirtilen tarihe kadar küpeleme işlemlerini yaptırmaları gerektiğini belirtti. Küpe affı ve işletme güncellemesi konusunda ilçe müdürlüklerince gerekli hassasiyetin gösterileceğini belirten Sever, konuyu bizzat kendisinin takip edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR