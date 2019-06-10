10.06.2019 09:36
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Vettel aldığı ceza nedeniyle birinciliği Hamilton'a kaptırdı! Daha sonra bunu yaptı

Vettel aldığı ceza nedeniyle birinciliği Hamilton

Formula 1 Kanada GP'sinde kazanan Lewis Hamilton oldu. Yarışı ilk sırada tamamlayan Vettel, Hamilton'un önüne kırdığı gerekçesiyle 5 saniye ceza alınca 2. sırada yer aldı. Yarış sonrası Sebastian Vettel, 1.'lik tabelasını Lewis Hamilton'ın arabasının önünden alıp kendi arabasının bulunması gereken yerin önüne koydu.

2019 Formula 1 Şampiyonası'nın 7. yarışı olan Kanada GP'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. 4.361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta normal şartlarda finişi ilk sırada geçen Vettel, pist dışından Hamilton'ın önünü kapatarak dönüş yaptığı için 5 saniye cezası aldı.

Bu kararla birlikte 2. sıradaki Lewis Hamilton, yarışın 1.'si olurken, Vettel de aldığı cezadan dolayı 2.'liğe geriledi. Charles Leclerc ise kendine 3. sırada yer buldu.

Yarış sonrası Sebastian Vettel, 1.'lik tabelasını Lewis Hamilton'ın arabasının önünden alıp kendi arabasının bulunması gereken yerin önüne koydu.

Ödül törenine geçildiği esnada da Hamilton, Vettel'i podyumda kendi yanına çekti. Bu jeste teşekkür eden Vettel, kural gereği tekrar kendi yerine döndü.

Kaynak: İHA
Sebastian Vettel, Kanada, Lewis Hamilton, Spor

YORUMLAR (1)
FORZA KIRMIZI: saçma sapan bir ceza. f1 deki ferrari düşmanlığını anlamak mümkün değil. bir şekilde ferrarinin iyi olması engelleniyor
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