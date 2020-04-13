Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi

Habertürk ekranlarında Süleyman Soylu'nun istifa kararının konuşulduğu programa evden bağlanan konukların birinden gelen ses sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Veyis Ateş, "Olan biten bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına yansıyana ses" dedi.

13.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:10

Habertürk ekranlarında gazeteci Veyis Ateş'in sunduğu programa evden bağlanan konukların birinden gelen ses sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adil Gür, Gürkan Hacır, Mete Yarar ve Nedim Şener'in konuk olduğu programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası konuşuluyordu. Bu esnada koronavirüs salgını nedeniyle programa evlerinden katılan konuklardan birinden gelen ve canlı yayında duyulan ses kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada defalarca bu anın paylaşılması üzerine Veyis Ateş, programın devam eden anlarında açıklama yapmak zorunda kaldı.

"ESPRİLER GÜZEL AMA HAKİKATİ YOK"

Konuyla ilgili açıklama yapan Veyis Ateş, "Sevgili sosyal medya ahalisi dün akşam programıma yansıyan bir ses bu ciddi ve yoğun günlerde olay oldu. Yaratıcı ve zeki esprilerinize çok güldük. Espriler güzel ama hakikati yok. Olan biten bir konuğun koltuğundan gelen ve yayına yansıyana ses. Keyfinize limon sıktık kusura bakmayın ama işin aslı bu. Siz yine eğlenceli yorumlarınıza devam edebilirsiniz hep beraber güleriz. Sağlıklı günlerde daha da güzel eğleneceğimiz günler dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Veyis Ateş’ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi
Etiketler: Güncel

İlgili Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçtiSoylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296’ya yükseldi Haberler
Korona 98 vatandaşımızın daha canını aldı, toplam sayı 1296'ya yükseldi
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek Haberler
Erdoğan: Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da devam edecek
Haberler ›› Güncel ››Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:50: Karantinaya alınan köye gıda yardımları ulaştırıldı - Haber 19:48: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Soylu'nun istifası) İstifasını kabul etmeyerek, kendisinden görevini... - Haber 19:44: Kars'ta Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi - Haber 19:42: Sivas'ta motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 19:42: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 3 bin 957'ye ulaştı - Haber 19:40: Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler