Veyis Güneş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ belediye başkan adayı olan Veyis Güneş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Veyis Güneş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ adayı Veyis Güneş kimdir? BTP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ adayı Veyis Güneş yüzde kaç oy aldı?

Veyis Güneş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZİNCAN ÜZÜMLÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Veyis Güneş ÜZÜMLÜ ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. ÜZÜMLÜ ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Veyis Güneş adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ERZİNCAN ÜZÜMLÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.