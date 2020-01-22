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Veysel Can Kartal'da son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kartal'ın sevilen iş adamlarından ve Kartalspor'un eski yönetim kurulu üyesi Veysel Can düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

22.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:43Veysel Can Kartal'da son yolculuğuna uğurlandı
KKTC'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'ın sevilen iş adamlarından ve 'un eski yönetim kurulu üyesi Veysel Can düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Cemevi'nde düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı ve 18. 19. 20. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, 24. Dönem Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın, sevenleri, yakınları ve çok sayıda Kartallı katıldı.

Veysel Can, Kartal Cemevi'nden öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Kartalspor, Can Kartal, Kıbrıs, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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