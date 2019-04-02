Veysel Çelik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR KULP belediye başkan adayı olan Veysel Çelik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR KULP ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Veysel Çelik isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR KULP adayı Veysel Çelik kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR KULP adayı Veysel Çelik yüzde kaç oy aldı?

Veysel Çelik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR KULP belediye başkan adayı olarak gösterilen Veysel Çelik KULP ilçesinde % 7,57 oranında oy almıştır. KULP ilçesinde % 7,57 oranında oy olan Veysel Çelik adlı Bağımsız adayı toplamda 1.343 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR KULP ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.