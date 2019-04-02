Veysel Dilekçi Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BATMAN HASANKEYF belediye başkan adayı olan Veysel Dilekçi isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BATMAN HASANKEYF ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Veysel Dilekçi isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BATMAN HASANKEYF adayı Veysel Dilekçi kimdir? Bağımsız BATMAN HASANKEYF adayı Veysel Dilekçi yüzde kaç oy aldı?

Veysel Dilekçi Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BATMAN HASANKEYF belediye başkan adayı olarak gösterilen Veysel Dilekçi HASANKEYF ilçesinde % 2,54 oranında oy almıştır. HASANKEYF ilçesinde % 2,54 oranında oy olan Veysel Dilekçi adlı Bağımsız adayı toplamda 47 adet oy sayısına ulaştı.

BATMAN HASANKEYF ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.