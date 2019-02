Veysel Eroğlu: Kılıçdaroğlu İzmir'in İlçelerini Sayamaz

Kaynak: DHA

Orman ve Su İşleri ESKİ Bakanı ve AK Parti Denizli AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin İzmir için bir şans olduğunu söyledi. İzmir'in bazı ilçelerini köye benzeten Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun da bir dönem İzmir milletvekilliği yaptığını ifade ederek, "Ben kısa bir dönem İzmir milletvekilliği yaptım, bütün her yeri karış karış gezdim. Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir milletvekiliydi, ilçeleri say desen sayamaz" dedi.Denizli'ye gelen Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Eroğlu'nu Denizli Milletvekili Nilgün Ök , Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan , AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, ilçe başkanları ve partililer karşıladı. Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, bakanlığı döneminde kente yapılan yatırımları anlattı. Eroğlu, Denizli'nin kendisinde farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni Türkiye 'de örnek bir belediye olarak gösteriyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ilk seçildiği dönemden beri bilirim, o kadar çalışkan ki, biz bir şey yapmadık, yapılan bu eserler kendisine ait. Ben her zaman fahri olarak, burada bütün projelere destek vermeye hazırım. Gerekirse birlikte projeler yaparız. Hükümette de Denizli'nin her şeyini Ankara 'da vekillerimizle birlikte takip etme sözü veriyoruz. Denizli'yi uçuracağız, kesinlikle buna kararlıyız" dedi.'CHP GELDİ BEREKET KESİLDİ'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nihat Zeybekci'ye başarılar dileyen Eroğlu, "Ben kısa bir dönem İzmir milletvekilliği yaptım, bütün her yeri karış karış gezdim. Kemal Kılıçdaroğlu da İzmir milletvekiliydi, ilçeleri say desen sayamaz. Ben bütün ilçelere hizmet ettim, yatırım yaptım. İzmir'in çoğu yeri köy gibi. Gidin Bornova 'nın arkalarına, Karabağlar 'a, Buca 'ya, köy gibi. İzmir çok şey kaybetti. Kusura bakmasınlar CHP zamanında bereket kesiliyor. Geldi CHP, kesildi bereket. Nihat Zeybekci İzmir için bir şanstır, inşallah kazandığı zaman İzmir'in de bahtı açılacaktır, İzmir makus talihi inşallah yenecektir" diye konuştu.- Denizli