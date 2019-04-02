Veysel Şeker Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Van Gevaş belediye başkan adayı olan Veysel Şeker isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Van Gevaş ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Veysel Şeker isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Van Gevaş adayı Veysel Şeker kimdir? HDP Van Gevaş adayı Veysel Şeker yüzde kaç oy aldı?

Veysel Şeker Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Van Gevaş belediye başkan adayı olarak gösterilen Veysel Şeker Gevaş ilçesinde % 44,19 oranında oy almıştır. Gevaş ilçesinde % 44,19 oranında oy olan Veysel Şeker adlı HDP adayı toplamda 6.411 adet oy sayısına ulaştı.

Veysel Şeker Kimdir?

Van'ın Gevaş ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Van'da tamamladı.

Van Gevaş ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.