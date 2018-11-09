Vezir Çeşmesi İhya Edildi

09 Kasım 2018 Cuma 16:58



09 Kasım 2018 Cuma 16:58

Sultan 1. Mahmut Han tarafından yaptırılan ve İstanbul yangınında zarar gören Vezir Çeşmesi, aslına uygun ihya edilerek hizmete açıldı.Fatih'teki İskenderpaşa Camisi yanında inşa ettirilen ve Sultan 1. Mahmut Çeşmesi olarak da bilinen eserin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, ecdadın bin yıldır bu coğrafyada bulunduğunu belirterek, dünyanın dört bir tarafında medeniyetin simgesi olarak böyle güzel eserler bıraktığını söyledi.Kaya, şunları kaydetti:"Bugün İspanya'ya, Mostar'a gittiğimizde, dünyanın dört bir tarafında bu eserleri görüyoruz, 16 yıldır AK Parti iktidarları döneminde bunları ihya ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Biz gerçekten medeniyetimizin değerlerine sahip çıkan, medeniyetimizin değerlerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde taşıyan bir medeniyetin temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah daha nice yüz yıllar bu eserleri yaşatacağız."AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın babası merhum Ahmet Zeki Çamlı'nın ruhu için ihya edilen çeşmenin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Zeki Amcamızın bu davaya çok büyük hizmetleri var. Ruhu şad olsun, medeniyet değerlerimizin ihyası çok kıymetli. İnşallah bu çeşmeden daha nice nesiller su içsin diyoruz." ifadelerini kullandı."Bu eser, merhamet medeniyetinin bir yansımasıdır"AK Parti Milletvekili Çamlı da burada bir merhamet medeniyetinin yansımasına şahit olunduğunu ifade ederek, çeşmenin Sultan 1. Mahmut Han tarafından yaptırıldığını hatırlattı.Çamlı, "1. Mahmut Han, bir yandan Sırplarla bir yandan Acemlerle, tıpkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi yedi düvelle uğraşırken, bir de içeride FETÖ'cüler, vatan hainleri vardı ya aynı şekilde Patrona Halil isyanı ile uğraşırken bir de böyle bir eser yapmış. Bu çeşme, eserlerden bir tanesi tabii. Belki bütün ümmet coğrafyasında her köşeye bir çeşme yaptırmıştır. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.Eserin yeniden ihyası için babası Çamlı'nın uzun süre uğraştığını ancak girişimlerin sonuçsuz kalarak bu arzunun gerçekleşemediğini dile getiren Çamlı, "Biz de babamızın o arzusunu yerine getirmek için niyet edip, çeşmeyi aslına birebir uygun şekilde yeniden inşa ettik. 300 yıllık bir ecdat eseri yeniden aslına uygun yapılmıştır." dedi.Çamlı, çeşmenin hemen yanına da sokak hayvanları için bir suluk yaptırdıklarını sözlerine ekledi.Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de Osmanlı medeniyetinin referansının İslam olduğunu söyledi.İslam'ın temizliğe özellikle özen gösteren bir din olduğunu dile getiren Suver, "Çeşmeler İslam medeniyetinin dışa vurumudur. O nedenledir ki Fatih'te yaklaşık 510 çeşmemiz vardır. Hala bunların pek çoğu harap haldedir, bir kısmı da ihya edilmiştir. Bunlar bize nereden geldiğimizi hatırlatan hafızalarımızdır. Gençlerimiz bunları yaşatarak, yaşayarak inşallah medeniyetimizin yeniden inşa olmasında ilham kaynakları olacaktır." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından eser, dualarla hizmete açıldı.Eser Anıtlar Kurulu'nun onayıyla aslına uygun inşa edildiEser, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde hissedilmeye başlanan barok mimari tarzının örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.Çeşme, büyük İstanbul yangınında mermerlerinin çatlaması ve kırılması suretiyle yok olma durumuna geldi.Şehir imar plan değişikliği sebebiyle ada içerisinde kalan eserin yeniden ihyası için Ahmet Zeki Çamlı bir süre mücadele etmişse de bürokratik engeller ve teknik olumsuzluklar nedeniyle bu çabalar sonuçsuz kaldı.Daha sonraÇamlı'nın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından Anıtlar Kurulu'nun onayı ile İskenderpaşa Camisi yanındaki mevcut yerine aslına uygun olarak yeniden yapıldı.