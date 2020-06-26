Vezirçiftliği'ne 3 bin metrekarelik modern park

Başiskele Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin kullanımı için Vezirçiftliği bölgesine yaklaşık 3 bin metrekarelik modern bir park kazandırıyor.

Vezirçiftliği'ne 3 bin metrekarelik modern park
26.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:05
Başiskele Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuk ve gençlerin kullanımı için Vezirçiftliği bölgesine yaklaşık 3 bin metrekarelik modern bir park kazandırıyor.

Başiskeleli vatandaşların talepleri doğrultusunda plan ve programlar çerçevesinde kentte Başiskele Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Vezirçiftliği Mahallesi sakinlerinin yoğun talepleri üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Seyid Caddesi üzerindeki yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda modern park inşa etmek için çalışmalar başladı. Park tamamlandığında mahallede yaşayan çocuk ve gençlerin güvenle kullanabileceği, mahalle sakinlerinin güvenle dinlenip keyifli vakit geçireceği bir alan haline gelmesi hedefleniyor.

Toplamda 2 bin 894 metrekare alana kurulan park içerisinde 450 metrekare genişliğinde futbol sahası ve 200 metrekare genişliğinde basketbol sahası, 76 metrekarelik alanda kauçuk zeminde tek kuleli çocuk oyun grupları ve 2,5 metre genişliğinde yürüyüş yolu bulunacak. Belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu basketbol sahasının zemin betonu atılırken, futbol sahasının zemini için tüm hızıyla çalışıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Başiskele, basketbol, Futbol, Güncel, Haber

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