Vezirhan'a Bin 500 Metreküplük Yeni İçme Suyu Deposu

23 Kasım 2018 Cuma 12:20



23 Kasım 2018 Cuma 12:20

Bilecik'in Vezirhan beldesine bin 500 metreküplük yeni içme suyu deposu inşaatı yapılıyor.Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Duymuş, "Belediyemizin SUKAP projeleri kapsamında talep ettiği bin 500 metreküplük yeni içme suyu deposu için İller Bankasından gelen mühendisler sahada incelemelerde bulundu. Beldemize proje kapsamında bin 500 metre küplük yeni içme suyu deposu yapılacak. Yanı sıra Kayalar Mahallemizdeki su deposu tadilat ve tamirat görecek. Klorlama cihazları değiştirilip depodaki tüm cihaz ve makineler yenilenecek. Gelişen ve büyüyen beldemiz için önem verdiğimiz bu çalışmalar yakın zamanda başlayacak. Beldemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK