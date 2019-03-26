Vezirhan'da 20 Metrelik Türk Bayrağı Her Yerden Gözükecek

Bilecik
'in Vezirhan
beldesindeki Eski Bağlar
Üstü mevkiine 20 metrelik dev Türk bayrağı yerleştirildi.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş
, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Belediye personelimiz beldemiz Eski Bağlar Üstü tepesine şanlı Türk bayrağımızı yerleştirdi. Böylece 20 metrelik Türk bayrağı beldemizin her yerinden gözükecek" dedi. - BİLECİK
Bilecik, Vezirhan, Yaşam
Kaynak: İHA