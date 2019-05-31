Vezirhan'da bayram temizliği başladı

Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediyesi ekipleri tarafından Ramazan Bayramı
öncesinde temizlik çalışmaları başladı.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde beldemizde temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Mübarek Ramazan Bayramına kadar beldemiz içi parklarda, caddelerde, mezarlıklarda ve meydanlarda temizlik ve yabani otla mücadele çalışmaları bitirilecek olup Vezirhan'ımız bayramda tertemiz olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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