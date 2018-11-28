Vezirhan'da Kapalı Halı Saha Projesi Devam Ediyor

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde Kapalı Halı Saha projesinin çalışmaları devam ediyor.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Duymuş, "Beldemiz İstasyon Mahallesinde Kapalı Halı Saha projemiz devam ediyor. Spor Toto Teşkilatımızın üstlendiği projemizde demir aksamı montajı gerçekleşiyor. Çalışmalarımız en kısa süre içinde bitecek. Projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
Bilecik,Vezirhan
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:59